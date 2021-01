Ski Report

Chestnut Mountain — Wed 10:03a machine groomed 20 - 44 base 22 of 22 trails 100% open, 7 of 9 lifts, Mon/Tue: 9a-4p Wed/Thu: 9a-9p Fri: 9a-10p Sat: 9a-10p Sun: 9a-9p.

Four Lakes Snowsports — Wed 9:08a variable machine groomed 10 - 15 base 4 of 6 trails, 67% open, 2 of 7 lifts, Mon-Thu: 4p-9p Fri: 4p-10p; Sat: 10a-9p Sun: 10a-7p.

Snowstar Winter Park — Wed 8:54a machine groomed 21 - 24 base 15 of 15 trails, 100% open, 6 of 6 lifts, Mon-Thu: 9a-9p Fri: 9a-10p; Sat: 9a-10p Sun: 9a-9p.

Villa Olivia — Reopen 01/28 machine groomed 15 - 15 base Thu: 5p-9p Fri: 5p-10p; Sat: 9a-9p Sun: 9a-8p; Open Thu-Sun.

Paoli Peaks — Wed 11:06a machine groomed 18 - 36 base 9 of 16 trails 60% open, 3 of 8 lifts, Mon: 10a-9p; Tue-Thu: 12p-9p; Fri: 10a-12a Sat: 9a-12aSun: 9a-8p.

Perfect North Slopes — Wed 11:10a machine groomed 13 - 34 base 21 of 23 trails, 90% open, 9 of 11 lifts, sm Mon-Thu: 9:30a-9:30p Fri: 9:30a-12a Sat: 9:30a-12a Sun: 9:30a-9:30p.

Mt Crescent — Reopen 01/27 Wed/Thu: 11a-5p Fri: 11a-9p; Sat: 9a-5p Sun: 10a-5p; Open Wed-Sun.

Seven Oaks — Reopen 01/27 machine groomed 15 - 20 base Wed/Thu: 4p-9p Fri: 10a-9p; Sat: 10a-9p; Sun: 11a-8p; Open Wed-Sun.

Sundown Mountain — Wed Reopen 01/26 machine groomed 24 - 48 base 21 of 21 trails, 100% open, 5 of 6 lifts, Tue-Thu: 10a-9p Fri: 10a-9p; Sat: 9a-9p Sun 9a-8p; Open Tue-Sun.

Alpine Valley — Wed 11:14a machine groomed 16 - 24 base 14 of 25 trails 56% open, 8 of 14 lifts, Mon-Thu: 10a-9p; Fri: 10a-10p; Sat: 9a-10p Sun: 9a-9p.

Big Powderhorn — Wed 12:34p machine groomed 12 - 12 base 27 of 44 trails 61% open, 6 of 10 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Big Snow Resort — Wed 10:17a machine groomed 21 - 21 base 41 of 56 trails 73% open, 137 acres, 9 of 15 lifts, Mon-Thu: 9a-4p Fri: 9a-8p; Sat: 9a-8p Sun: 9a-4p.

Bittersweet — Wed 1:36p machine groomed 24 - 24 base 19 of 20 trails 95% open, 12 of 12 lifts, Mon-Thu: 10a-10p Fri: 10a-10:30p Sat: 9a-10:30p Sun: 9a-9p.

Boyne Highlands — Wed 11:33a machine groomed 40 - 40 base 50 of 55 trails 91% open, 400 acres, 10 of 10 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4:30p; Sat/Sun: 9a-4:30p Jan 27-30: 9a-9p.

Boyne Mountain — Wed 11:41a machine groomed 30 - 30 base 59 of 60 trails 98% open, 411 acres, 12 of 12 lifts, sm Mon/Tue: 9a-4:30p; Wed-Fri: 9a-9p Sat: 9a-9p; Sun: 9a-4:30p.

Caberfae Peaks — Wed 11:44a machine groomed 48 - 48 base 34 of 34 trails 100% open, 5 of 5 lifts, Mon/Tue: 10a-5p Wed/Thu: 10a-8p Fri: 10a-9p Sat: 9a-9p Sun: 9a-8p.

Cannonsburg — Wed 1:39p machine groomed 18 - 18 base 4 of 22 trails 18% open, 3 of 10 lifts, Mon-Thu: 10a-9p; Fri: 10p-10p; Sat/Sun: 9a-9p.

Crystal Mountain — Wed 8:04a machine groomed 32 - 46 base 49 of 58 trails 84% open, 82 acres, 7 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-9p; Sat/Sun: 9a-9p.

Marquette — Reopen 01/27 machine groomed 10 - 10 base Wed/Thu: 2:30p-8:30p; Fri: 12p-8:30p; Sat: 9a-8:30p Sun: 9a-5p; Open Wed-Sun.

Mont Ripley — Wed 11:50a machine groomed 25 - 25 base 12 of 24 trails 58% open, 2 of 3 lifts, Mon-Thu: 3p-9 Fri: 1p-9p; Sat/Sun: 10a-5p.

Mount Bohemia — Plan to Open 01/27

Mt Brighton — Wed 9:36a machine groomed 35 - 35 base 22 of 25 trails 88% open, 125 acres, 10 of 13 lifts, Mon-Fri: 10a-9p; Sat: 9a-9p Sun: 9a-8p.

Mt Holiday — Reopen 01/27 machine groomed 15 - 15 base Wed/Thu: 4p-8p Fri: 4p-9p; Sat: 10a-9p Sun: 11a-5p; Open Wed-Sun.

Mt Holly — Wed 1:43p machine groomed 16 - 24 base 20 of 20 trails 100% open, 12 of 14 lifts, Mon-Fri: 9a-10p; Sat: 9a-10p; Sun: 9a-9p.

Mulligans Hollow — Operating, no details

Nubs Nob — Wed 8:50a packed powder machine groomed 24 - 42 base 53 of 53 trails 100% open, 10 of 10 lifts, Mon, Wed/Thu: 9a-9p; Tue: 9a-4:30p Fri: 9a-4:30p, 6p-10p; Sat: 9a-4:30p, 6p-10p; Sun: 9a-4:30p.

Otsego Resort — Reopen 01/27 machine groomed 24 - 30 base Wed/Thu: 3:30p-8:30p Fri: 2p-8:30p; Sat: 9a-8:30p Sun: 9a-4p; Open Wed-Sun.

Pine Knob — Wed 1:45p machine groomed 20 - 20 base 17 of 17 trails 100% open, 11 of 12 lifts, Mon-Fri: 10a-10p; Sat: 9a-10p; Sun: 9a-9p.

Pine Mountain — Wed 10:53a machine groomed 12 - 36 base 12 of 33 trails 36% open, 4 of 5 lifts, Mon/Thu: 10a-4p, Fri: 10a-8p; Sat: 9a-8p Sun: 9a-4p; Open Thu-Mon.

Shanty Creek — Wed 3:35p machine groomed 36 - 36 base 42 of 42 trails 100% open, 6 of 8 lifts, Mon/Tue: 9a-4:30p Wed-Fri: 9a-9p; Sat: 9a-9p Sun: 9a-4:30p.

Ski Brule — Opening Soon for Snow Sports

Snow Snake — Wed 9:34a machine groomed 15 - 20 base 10 of 10 trails 100% open, 3 of 5 lifts, Mon-Thu: 3p-9p Fri: 10a-9p; Sat: 10a-9p Sun: 10a-5p.

Swiss Valley — Wed 1:48p machine groomed 20 - 24 base 6 of 11 trails 55% open, 5 of 7 lifts, sm Mon-Thu: 10a-9p Fri: 10a-10p; Sat: 9a-10p Sun: 9a-7p.

The Homestead — Reopen 01/29 machine groomed 15 - 19 base Fri: 12p-7p Sat: 9a-7p; Sun: 9a-4p; Open Fri-Sun.

Timber Ridge — Wed 1:52p machine groomed 16 - 28 base 9 of 16 trails 56% open, 9 of 9 lifts, sm Mon-Wed: 10a-9p; Thu/Fri: 9a-9:30p Sat: 9:30a-9:30p; Sun: 9:30a-7p.

Treetops — Reopen 01/28 machine groomed sm Thu: 4p-8p; Fri: 9a-9p Sat: 9a-9p; Sun: 9a-5p; Open Thu-Sun.

Afton Alps — Wed 10:46a variable machine groomed 12 - 24 base 33 of 50 trails 66% open, 19 of 22 lifts, Mon-Fri: 10a-9p; Sat: 9:30a-9p Sun: 9:30a-8p.

Andes Tower Hills — Reopen 01/28 30 - 30 base Thu/Fri: 12p-8p; Sat/Sun: 10a-8p; Open Thu-Sun.

Buck Hill — Wed 12:56p machine groomed 12 - 16 base 14 of 16 trails 88% open, 8 of 10 lifts, sm Mon-Fri: 10a-9p; Sat/Sun: 9a-9p.

Buena Vista — Reopen 01/29 machine groomed 18 - 30 base Fri: 4p-8p Sat: 10a-6p; Sun: 11a-6p; Open Fri-Sun.

Elm Creek — Wed 1:00p machine groomed 11 - 36 base 2 of 3 trails, 67% open 1 of 3 lifts, Mon-Thu: 3p-9p Fri: 12p-9p; Sat/Sun: 9a-9p; Feb 15: 9a-9p.

Giants Ridge — Wed 7:56a 2 new packed powder machine groomed 30 - 40 base 35 of 35 trails 100% open, 7 of 7 lifts, Mon-Thu: 9a-4p; Fri: 9a-8p; Sat: 9a-8p Sun: 9a-6p.

Hyland Hills Ski Area — Wed 1:02p machine groomed 15 - 15 base 11 of 14 trails, 79% open, 3 of 8 lifts, Mon-Fri: 9:30a-9p; Sat/Sun: 9a-9p Feb 15: 9a-9p.

Lutsen Mountains — Wed 9:00a 3 new machine groomed 24 - 40 base 50 of 62 trails, 81% open, 7 of 8 lifts, sm Mon-Fri: 9:30a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Mount Kato — Wed 9:10a 6 new machine groomed 32 - 32 base 16 of 19 trails 84% open, 7 of 11 lifts, Mon/Tue/Thu: 9:30a-9p Fri: 9:30a-10p Sat: 9:30a-10p Sun: 9:30a-9p; Open Thu-Tue.

Powder Ridge — Wed 1:05p machine groomed 12 - 24 base 15 of 15 trails 100% open, 8 of 8 lifts, Mon/Tue: 3:30p-9p; Wed-Fri: 10a-9p Sat/Sun: 9:30a-9p.

Spirit Mountain — Reopen 01/27 machine groomed 36 - 36 base sm Wed-Fri: 10a-8p; Sat: 9a-8p; Sun: 9a-5p; Open Wed-Sun Feb 14: 9a-8p Feb 15: 9a-5p.

Welch Village — Wed 1:13p machine groomed 20 - 50 base 50 of 60 trails 83% open, 6 of 10 lifts, sm Mon-Thu: 10a-9p Fri: 9a-10p; Sat: 9a-10p Sun: 9a-9p; Feb 15: 9a-9p.

Wild Mountain — Wed 8:14a machine groomed 10 - 24 base 26 of 26 trails 100% open, 8 of 8 lifts, Mon-Fri: 10p-9p; Sat/Sun: 10a-9p.

Hidden Valley — Wed 1:17p machine groomed 12 - 24 base 11 of 17 trails 64% open, 6 of 7 lifts, Mon-Thu: 1p-9:30p; Fri: 1p-10p; Sat: 9a-10p Sun: 9a-8p.

Snow Creek — Wed 1:20p machine groomed 20 - 20 base 11 of 14 trails 78% open, 5 of 5 lifts, Mon-Wed: 4p-9p; Thu: 12p-9p; Fri: 12p-10p Sat: 9a-10p; Sun: 9a-8p.

Huff Hills — Reopen 01/30 machine groomed 14 - 25 base Sat/Sun: 10a-5p Open Sat/Sun.

Alpine Valley — Wed 10:12a machine groomed 10 - 12 base 7 of 11 trails 64% open, 3 of 7 lifts, Mon-Thu: 3:30p-9p Fri: 3:30p-10p; Sat: 9a-10p Sun: 9a-9p.

Boston Mills Brandywine — Wed 10:13a machine groomed 10 - 18 base 13 of 19 trails, 68% open, 1 of 16 lifts, Mon-Thu: 10a-9:30p; Fri: 10a-10; Sat 9a-10p; Sun: 9a-9p.

Mad River — Wed 10:15a machine groomed 10 - 10 base 14 of 20 trails 70% open, 7 of 12 lifts, Mon-Thu: 10a-9p Fri: 10a-10p; Sat: 9a-10p Sun: 9a-9p.Snow Trails — Wed 8:03a packed powder machine groomed 14 - 38 base 19 of 19 trails 100% open, 40 acres, 6 of 9 lifts, sm Mon-Fri: 10a-9p; Sat/Sun: 9a-9p.

Terry Peak — Wed 8:27a machine groomed 12 - 16 base 12 of 30 trails 37% open, 5 miles, 175 acres, 4 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Alpine Valley — Wed 11:45a machine groomed 8 - 18 base 21 of 21 trails 100% open, 8 of 11 lifts, Mon-Fri: 10a-10p; Sat/Sun: 9a-10p.

Bruce Mound — Reopen 01/29 15 - 15 base Fri: 5p-10p Sat/Sun: 10a-4p; Open Fri-Sun.

Camp 10 — Reopen 01/30 4 - 26 base Sat/Sun: 9:30a-4p Open Sat/Sun Feb 15: 9:30a-4p.

Cascade Mountain — Wed 1:31p 2 new machine groomed 18 - 36 base 47 of 47 trails, 100% open, 11 of 11 lifts, Mon-Thu: 11a-8p Fri: 9a-10p Sat: 9a-10p Sun: 9a-9p.

Christie Mountain — Reopen 01/29 machine groomed 30 - 36 base Fri: 10a-10p; Sat: 10a-10p; Sun: 10a-6p; Open Fri-Sun.

Christmas Mountain — Operating, no details

Devils Head — Wed 11:51a machine groomed 14 - 30 base 28 of 30 trails 93% open, 7 of 9 lifts, Mon-Wed: 10a-9p; Thu/Fri: 10a-10p; Sat: 9a-10p Sun: 9a-9p.

Granite Peak — Wed 6:11a 3 new packed powder machine groomed 24 - 48 base 54 of 58 trails 97% open, 159 acres, 7 of 7 lifts, sm Mon-Thu: 10a-9p; Fri: 9a-9p Sat/Sun: 9a-9p.

Little Switzerland — Wed 9:26a machine groomed 30 - 48 base 18 of 18 trails 100% open, 50 acres, 8 of 8 lifts, Mon-Thu: 4p-9:30p; Fri: 10a-9:30p Sat: 10a-9:30p; Sun 10a-8:30p.

Mountain Top at Grand Geneva — Wed 9:12a packed powder machine groomed 14 - 40 base 20 of 20 trails, 100% open, 6 of 6 lifts, sm Mon-Thu: 12p-9p; Fri: 9a-10p Sat/Sun: 9a-10p.

Mt LaCrosse — Wed 11:53a machine groomed 12 - 50 base 6 of 19 trails 32% open, 3 of 3 lifts, sm Mon- Thu: 12p-8p; Fri: 10a-8p; Sat: 10a-8p Sun: 10a-7p.

Nordic Mountain — Wed 8:38a 5 new machine groomed 20 - 36 base 16 of 18 trails, 89% open, 6 miles, 60 acres, 7 of 7 lifts, Mon-Thu: 4:30p-9:30p Fri: 10a-10p; Sat: 10a-10p; Sun: 10a-8p.

Rock Snow Park — Wed 9:25a 3 new machine groomed 18 - 36 base 8 of 8 trails 100% open, 5 of 5 lifts, Mon-Thu: 4p-9p; Fri: 10a-9p; Sat: 10a-9p Sun: 10a-8p.

Sunburst — Wed 9:18a variable machine groomed 12 - 24 base 8 of 12 trails, 67% open 6 of 9 lifts, Mon: 9:30a-9:30p; Tue-Thu: 4p-9:30p; Fri: 9:30a-9:30p Sat: 9:30a-9:30p; Sun: 9:30a-8p.

Trollhaugen — Wed 9:09a 3 new packed powder machine groomed 6 - 30 base 24 of 24 trails 100% open, 9 of 9 lifts, sm Mon-Thu: 10a-9p Fri: 10a-3a; Sat: 10a-9p Sun: 10a-8p.

Tyrol Basin — Wed 11:57a packed powder machine groomed 12 - 15 base 16 of 21 trails 76% open, 4 of 5 lifts, Mon-Thu: 10a-9p; Fri: 10a-11p; Sat: 9a-9p Sun: 9a-5p.

Whitecap Mountain — Wed 12:00p machine groomed 14 - 14 base 35 of 43 trails 81% open, 5 of 7 lifts, Mon-Fri: 8:30a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p.

Wilmot Mountain — Wed 9:18a machine groomed 20 - 20 base 23 of 23 trails 100% open, 9 of 12 lifts, Mon-Fri: 10a-9p; Sat/Sun: 9a-9p.

Arapahoe Basin — Wed 5:23a packed powder 39 - 39 base 87 of 147 trails 60% open, 931 acres, 9 of 9 lifts, Mon-Fri: 8:30a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p.

Aspen Highlands — Wed 6:00a 5 new packed powder 35 - 39 base 99 of 122 trails, 81% open, 921 acres, 5 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 9a-3:30p.

Aspen Mountain — Wed 5:58a 1 new packed powder 23 - 25 base 73 of 76 trails, 96% open, 660 acres, 7 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 9a-3:30p.

Beaver Creek — Wed 5:58a 2 new packed powder machine groomed 27 - 27 base 114 of 150 trails, 76% open, 1285 acres, 21 of 23 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p.

Bluebird Backcountry — Wed 7:51a 2 new powder machine groomed 24 - 34 base 625% open, 250 acres Mon-Fri: 8:30a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p.

Breckenridge — Wed 5:57a packed powder machine groomed 30 - 30 base 94 of 187 trails 50% open, 1344 acres, 30 of 35 lifts, Mon-Fri: 8:30a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p.

Buttermilk — Wed 5:59a 4 new packed powder 22 - 24 base 39 of 44 trails 89% open, 433 acres, 6 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-3:30p; Sat/Sun: 9a-3:30p.

Cooper — Wed 5:21a packed powder machine groomed 24 - 32 base 59 of 59 trails, 100% open 470 acres, 5 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Copper Mountain — Wed 7:21a 3 new packed powder machine groomed 25 - 25 base 118 of 158 trails, 75% open, 983 acres, 23 of 23 lifts, Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 8:30a-3:30p.

Crested Butte — Wed 6:03a 4 new powder machine groomed 44 - 44 base 93 of 121 trails, 77% open, 896 acres, 13 of 15 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Echo Mountain — Wed 7:22a packed powder machine groomed 18 - 18 base 2 of 8 trails 25% open, 3 of 3 lifts, Mon/Tue: 10a-5p Wed-Fri: 10a-9p; Sat: 9a-9p Sun: 9a-5p.

Eldora — Wed 5:57a packed powder machine groomed 24 - 24 base 44 of 65 trails, 68% open 10 of 10 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Granby Ranch — Wed 7:23a packed powder machine groomed 12 - 12 base 18 of 41 trails 44% open, 3 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Hesperus Ski Area — Opening Soon for Snow Sports

Howelsen Hill — Wed 7:13a packed powder machine groomed 14 - 14 base 12 of 15 trails 80% open, 2 of 3 lifts, Mon-Fri: 11a-8p; Sat/Sun: 10a-4p.

Irwin — Wed 5:50a 5 new powder 36 - 40 base Mon-Fri: 8a-5p Sat/Sun: 8a-5p.

Kendall Mountain — Operating, no details

Keystone — Wed 5:58a packed powder machine groomed 30 - 30 base 117 of 129 trails 91% open, 2928 acres, 20 of 21 lifts, Mon-Fri: 8:30a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p.

Loveland — Wed 4:55a 1 new packed powder machine groomed 35 - 35 base 52 of 94 trails 55% open, 655 acres, 8 of 10 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p.

Monarch — Wed 5:53a 2 new machine groomed 32 - 32 base 64 of 64 trails 100% open, 800 acres, 7 of 7 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Powderhorn — Wed 5:41a 1 new powder machine groomed 18 - 18 base 33 of 50 trails 66% open, 4 of 4 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Purgatory — Wed 5:53a 10 new powder machine groomed 44 - 49 base 89 of 105 trails 85% open, 1403 acres, 9 of 12 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Silverton Mountain — Wed 5:33a 4 new powder 40 - 68 base 69 of 69 trails, 100% open, 26819 acres, 1 of 1 lift Thu-Sun: 9a-3:30p Sat/Sun: 9a-3:30p.

Snowmass — Wed 5:58a 4 new packed powder 26 - 40 base 85 of 93 trails 91% open, 2745 acres, 20 of 20 lifts, Mon-Fri: 9a-3:30p; Sat/Sun: 9a-3:30p.

Steamboat — Wed 7:12a 4 new packed powder machine groomed 45 - 45 base 163 of 169 trails 96% open, 2800 acres, 16 of 18 lifts, sm Mon-Thu: 8:30a-4p Fri: 8:30a-4p/5:30p-8:30p; Sat/Sun: 8:30a-4p/5:30p-8:30p.

Sunlight — Wed 7:25a 4 new packed powder machine groomed 12 - 17 base 40 of 72 trails 56% open, 3 of 3 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Telluride — Wed 5:43a 1 new powder machine groomed 25 - 37 base 114 of 147 trails 78% open, 1144 acres, 17 of 17 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Vail — Wed 5:50a 1 new packed powder machine groomed 35 - 35 base 184 of 195 trails 94% open, 4962 acres, 27 of 31 lifts, Mon-Fri: 8:30a-3:30p Sat/Sun: 8:30a-3:30p.

Winter Park — Wed 8:45a 3 new packed powder machine groomed 44 - 44 base 142 of 168 trails, 86% open, 1269 acres, 21 of 24 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p.

Wolf Creek — Wed 2:40p 9 new powder machine groomed 85 - 90 base 133 of 133 trails, 100% open, 42 miles, 1600 acres, 8 of 10 lifts, Mon-Fri: 8:30a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p.

Big Sky — Wed 4:46a packed powder machine groomed 29 - 40 base 300 of 317 trails 95% open, 5000 acres, 36 of 36 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Blacktail Mountain — Reopen 01/27 machine groomed 36 - 36 base Wed-Fri: 9:30a-4:30p; Sat/Sun: 9:30a-4:30p; Open Wed-Sun Feb 15: 9:30a-4:30p.

Bridger Bowl — Wed 4:59a packed powder machine groomed 32 - 32 base 75 of 75 trails 100% open, 2000 acres, 11 of 11 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Discovery — Wed 12:59p machine groomed 20 - 35 base 55 of 74 trails 80% open, 6 of 8 lifts, Mon-Fri: 9:30a-4p; Sat/Sun: 9:30a-4p.

Great Divide — Reopen 01/28 machine groomed 25 - 28 base Thu: 10a-4p Fri: 10a-9p; Sat/Sun: 9:30a-4p; Open Thu-Sun.

Lost Trail — Reopen 01/28 machine groomed 40 - 48 base Thu/Fri: 9:30a-4p; Sat/Sun: 9:30a-4p; Open Thu-Sun.

Maverick — Operating, no details

Montana Snowbowl — Wed 10:06a packed powder machine groomed 16 - 52 base 39 of 40 trails 98% open, 4 of 4 lifts, Mon-Fri: 9:30a-4p; Sat/Sun: 9:30a-4p.

Red Lodge — Wed 5:40a machine groomed 18 - 24 base 44 of 70 trails 63% open, 1027 acres, 6 of 7 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Showdown — Wed 5:54a packed powder machine groomed 30 - 35 base 36 of 36 trails 100% open, 4 of 4 lifts, Wed-Fri: 9:30a-4p; Sat/Sun: 9:30a-4p Feb 15: 9:30a-4p.

Whitefish — Wed 7:10a variable machine groomed 22 - 84 base 108 of 113 trails 96% open, 2940 acres, 13 of 14 lifts, Mon-Thu: 9a-4p; Fri: 9a-8:30p Sat: 9a-8:30p; Sun: 9a-4p.

Angel Fire — Wed 6:25a 1 new packed powder machine groomed 26 - 28 base 58 of 82 trails 82% open, 7 of 7 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Pajarito — Plan to Open 01/24

Red River — Wed 6:07a 1 new machine groomed 30 - 30 base 57 of 64 trails 89% open, 7 of 7 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Sandia Peak — Opening Soon for Snow Sports

Sipapu — Wed 6:43a 1 new packed powder machine groomed 17 - 22 base 26 of 43 trails 60% open, 4 of 6 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Ski Apache — Reopen 01/28 37 - 37 base Thu/Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p; Open Thu-Sun.

Ski Santa Fe — Wed 4:20p machine groomed 28 - 28 base 50 of 86 trails 58% open, 6 of 7 lifts, Mon-Fri: 8:30a-4:15p; Sat/Sun: 8:30a-4:15p.

Taos — Wed 5:40a 3 new powder machine groomed 41 - 52 base 88 of 110 trails 88% open, 13 of 14 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Enchanted Forest XC — Wed No Recent Information packed powder machine groomed 10 - 20 base 40 of 40 trails, 19 miles Mon-Fri: 9a-4:30p; Sat/Sun: 9a-4:30p.

Alta — Wed 7:10a 4 new powder machine groomed 42 - 42 base 103 of 116 trails 89% open, 5 of 6 lifts, Mon-Fri: 9:15a-4:30p; Sat/Sun: 9:15a-4:30p.

Beaver Mountain — Wed 7:11a packed powder machine groomed 29 - 29 base 46 of 48 trails 96% open, 6 of 6 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Brian Head — Wed 7:12a 2 new powder machine groomed 18 - 18 base 32 of 71 trails 45% open, 10 of 12 lifts, Mon-Thu: 10a-4p Fri: 10a-9p; Sat: 9:30a-9p Sun: 9:30a-4:30p.

Brighton — Wed 7:14a 4 new machine groomed 35 - 35 base 58 of 66 trails 88% open, 7 of 7 lifts, Mon-Fri: 9a-9p; Sat: 9a-9p; Sun: 9a-4p.

Cherry Peak — Wed 7:15a 4 new packed powder machine groomed 19 - 19 base 24 of 26 trails 92% open, 3 of 4 lifts, Mon-Thu: 5p-9p; Fri: 9a-9p; Sat: 9a-9p; Sun 9a-4p.

Deer Valley — Wed 11:27a 3 new packed powder machine groomed 37 - 37 base 99 of 103 trails, 96% open, 20 of 21 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Eagle Point — Wed 7:16a 3 new powder 28 - 28 base 5 of 40 trails 13% open, 1 of 5 lifts, Mon, Fri: 9:30a-4:30p; Sat/Sun: 9:30a-4:30p Open Fri-Mon.

Nordic Valley — Wed 7:17a 8 new powder machine groomed 15 - 15 base 1 of 22 trails, 5% open, 105 acres, 3 of 4 lifts, Mon-Fri: 10a-7p; Sat/Sun: 10a-7p.

Park City — Wed 6:41a machine groomed 26 - 35 base 187 of 341 trails 55% open, 2734 acres, 34 of 41 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Powder Mountain — Wed 5:35a 9 new hard packed machine groomed 10 - 20 base 75 of 154 trails, 48% open, 2500 acres, 5 of 9 lifts, Mon-Fri: 9a-9p; Sat/Sun: 9a-9p.

Snowbasin — Wed 5:38a powder machine groomed 46 - 46 base 91 of 106 trails 86% open, 22 miles, 2550 acres, 11 of 12 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p.

Snowbird — Wed 5:50a 1 new packed powder machine groomed 42 - 42 base 125 of 169 trails 74% open, 11 of 11 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Solitude — Wed 7:26a 3 new machine groomed 48 - 48 base 61 of 82 trails 74% open, 7 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Sundance — Wed 7:18a 10 new powder machine groomed 15 - 15 base 10 of 45 trails 22% open, 5 of 5 lifts, Mon, Wed, Fri: 9a-9p; Tue, Thu: 9a-4:30p Sat: 9a-9p; Sun: 9a-4:30p.

Grand Targhee — Wed 7:08a machine groomed 73 - 77 base 95 of 95 trails 100% open, 45 miles, 2602 acres, 5 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p.

Hogadon — Reopen 01/27 machine groomed 15 - 15 base sm Wed-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p; Open Wed-Sun.

Jackson Hole — Wed 6:58a packed powder machine groomed 25 - 73 base 107 of 133 trails 80% open, 13 of 13 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Meadowlark Ski Lodge — Reopen 01/29 machine groomed 22 - 25 base Fri: 9:30a-4p; Sat/Sun: 9:30a-4p; Open Fri-Sun.

Sleeping Giant — Wed Reopen 01/26 powder machine groomed 18 - 42 base 49 of 49 trails, 100% open, 15 miles, 184 acres, 3 of 3 lifts, Tue: 4p-7p Fri: 9a-7p; Sat: 9a-7p; Sun: 9a-4p; Open Tue, Fri-Sun.

Snow King — Wed 8:27a machine groomed 27 - 27 base 33 of 33 trails 100% open, 3 of 4 lifts, Mon-Fri: 9a-6:30p; Sat: 9a-6:30p Sun: 9a-4p.

Snowy Range — Wed 4:35a 5 new machine groomed 55 - 59 base 29 of 33 trails 88% open, 5 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

White Pine — Wed 8:29a variable 10 - 10 base Mon, Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p; Open Fri-Mon.

Grand Targhee XC — Wed 7:11a machine groomed 73 - 77 base 5 of 5 trails 9 miles Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Arizona Snowbowl — Wed 5:29a 8 new machine groomed 22 - 22 base 23 of 55 trails, 42% open, 8 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Sunrise Park — Operating, no details

Alpine Meadows — Wed 6:06a machine groomed 36 - 59 base 43 of 103 trails 42% open, 10 of 12 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Bear Mountain — Wed 7:33a machine groomed 38 - 48 base 22 of 27 trails 81% open, 11 of 12 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun:9a-4p.

Bear Valley — Wed 9:29a machine groomed 30 - 30 base 40 of 75 trails 53% open, 2 of 10 lifts, Mon-Thu: 9:30p-3:30p; Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Boreal — Wed 10:09a machine groomed 26 - 26 base 29 of 33 trails, 88% open 6 of 8 lifts, sm Mon-Fri: 9a-8p; Sat/Sun: 9a-8p.

China Peak — Wed 7:39a machine groomed 34 - 40 base 5 of 54 trails, 9% open 4 of 11 lifts, Mon,Thu-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p; Open Thu-Mon.

Dodge Ridge — Reopen 01/28 machine groomed 5 - 18 base Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p.

Donner Ski Ranch — Wed 7:41a variable machine groomed 10 - 10 base 75% open 6 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Heavenly — Wed 7:28a 2 new packed powder machine groomed 29 - 50 base 78 of 97 trails 64% open, 5 miles, 3050 acres, 22 of 29 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p.

Homewood — Wed 6:10a powder machine groomed 13 - 35 base 53 of 67 trails 79% open, 957 acres, 7 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

June — Wed 12:17p 4 new powder machine groomed 8 - 8 base 16 of 41 trails 37% open, 6 of 6 lifts, Mon-Fri: 8a-4p; Sat/Sun: 8a-4p.

Kirkwood — Wed 8:47a packed powder machine groomed 28 - 38 base 84 of 86 trails 100% open, 4 miles, 2300 acres, 9 of 15 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p.

Mammoth — Wed 10:45a 1 new packed powder machine groomed 38 - 38 base 99 of 154 trails 61% open, 18 of 25 lifts, Mon-Fri: 8:30a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p.

Mountain High — Wed 6:04a machine groomed 24 - 36 base 34 of 59 trails 58% open, 8 of 14 lifts, Mon/Tues: 9a-4p; Wed-Fri: 9a-10p Sat/Sun: 8:30a-10p.

Mt Baldy — Operating, no details

Mt Shasta — Wed 7:46a machine groomed 18 - 18 base 15 of 32 trails 47% open, 175 acres, 4 of 5 lifts, Mon-Thu: 9a-4p Fri: 9a-7p; Sat: 9a-6p Sun: 9a-4p.

Northstar — Wed 6:47a 1 new packed powder machine groomed 18 - 32 base 79 of 100 trails 79% open, 2465 acres, 19 of 20 lifts, sm Mon-Fri: 8:30a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p.

Sierra at Tahoe — Wed 5:55a machine groomed 26 - 49 base 39 of 46 trails 85% open, 1500 acres, 10 of 14 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p.

Snow Summit — Wed 12:07p 14 new machine groomed 54 - 54 base 25 of 32 trails, 76% open, 14 of 15 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p; Sat: 8:30a-6p Sun: 8:30a-4p.

Snow Valley — Wed 5:28a machine groomed 18 - 36 base 9 of 30 trails 30% open, 7 of 12 lifts, Mon-Thurs: 9a-4p Fri: 9a-8p; Sat: 8:30a-8p Sun: 8:30a-4p.

Soda Springs — Wed 10:14a machine groomed 28 - 28 base 18 of 18 trails 100% open, 5 of 5 lifts, sm Mon, Thu/Fri: 10a-4p; Sat/Sun: 9:30a-4p Open Thu-Mon.

Squaw Valley — Wed 6:07a machine groomed 33 - 46 base 49 of 158 trails 31% open, 17 of 24 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Sugar Bowl — Wed 6:16a powder machine groomed 29 - 51 base 96 of 103 trails 93% open, 10 of 13 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun 9a-4p.

Tahoe Donner — Wed 10:20a machine groomed 22 - 22 base 15 of 15 trails 100% open, 4 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Tamarack Lodge Resort XC — Wed 8:45a 2 new packed powder machine groomed 5 - 20 base 89 miles Mon-Fri: 8:30a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p.

Diamond Peak — Wed 3:51a 4 new packed powder machine groomed 30 - 40 base 23 of 31 trails 74% open, 4 of 7 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Lee Canyon — Wed 9:37a machine groomed 24 - 24 base 3 of 30 trails 10% open, 3 of 3 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Mt Rose — Wed 7:23a machine groomed 23 - 36 base 43 of 65 trails, 66% open 850 acres, 7 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Bogus Basin — Wed 6:38a machine groomed 47 - 52 base 82 of 82 trails, 2600 acres 10 of 10 lifts, 100% open, Mon-Fri: 10a-10p; Sat/Sun: 9a-10p.

Brundage — Wed 5:12a machine groomed 49 - 62 base 67 of 67 trails, 25 miles 1920 acres, 6 of 6 lifts, 100% open, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Kelly Canyon — Operating, no details Mon-Fri: 10a-9p Sat: 10a-9p Sun: 10a-4p.

Lookout Pass — Wed 1:14p packed powder machine groomed 38 - 59 base 38 of 38 trails, 560 acres 4 of 4 lifts, 100% open, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p.

Magic Mountain — Operating, no details

Pebble Creek — Wed 8:58a machine groomed 11 - 28 base 21 of 30 trails 3 of 3 lifts, 70% open, Mon-Fri: 9:30a-4p; Sat/Sun: 9:30a-4p.

Pomerelle — Wed 7:11a machine groomed 40 - 51 base 18 of 24 trails, 3 of 3 lifts 75% open, Mon: 9a-4p; Tue-Fri: 9a-9p; Sat: 9a-9p; Sun: 9a-4p.

Schweitzer Mountain — Wed 12:00p variable machine groomed 57 - 80 base 70 of 92 trails 10 of 10 lifts, 76% open, Mon-Fri: 9a-3:30p; Sat/Sun: 9a-7p.

Silver Mountain — Wed 11:31a machine groomed 51 - 60 base 45 of 80 trails 5 of 7 lifts, 56% open, Mon-Fri: 9a-3:30p; Sat/Sun: 9a-4p.

Soldier Mountain — Wed 7:43a machine groomed 24 - 38 base 36 of 36 trails 1142 acres, 3 of 3 lifts, 100% open, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Sun Valley — Wed 6:28a machine groomed 41 - 48 base 102 of 128 trails 13 of 17 lifts, 80% open, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Tamarack — Wed 6:18a packed powder machine groomed 36 - 52 base 47 of 48 trails, 1100 acres 4 of 6 lifts, 98% open, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Anthony Lakes — Reopen 01/28 machine groomed 40 - 40 base Thu/Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p; Open Thu-Sun.

Cooper Spur — Reopen TBA Fri: 4p-8p; Sat/Sun: 9a-4p Open Fri-Sun.

Hoodoo — Reopen 01/27 machine groomed 45 - 45 base Wed-Fri: 9a-9p; Sat: 9a-9p Sun: 9a-4p; Open Wed-Sun.

Mt Ashland — Wed 7:54a machine groomed 31 - 37 base 38 of 44 trails 3 of 5 lifts, 86% open, Mon, Thu/Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p; Open Thu-Mon.

Mt Bachelor — Wed 6:25a packed powder machine groomed 67 - 73 base 121 of 121 trails 4323 acres, 14 of 15 lifts, 100% open, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Mt Hood Meadows — Wed 5:19a frozen granular machine groomed 74 - 117 base 87 of 87 trails 12 of 12 lifts, 100% open, Mon/Tue: 9a-4p; Wed-Fri: 9a-9p; Sat/Sun: 9a-9p.

Mt Hood Skibowl — Wed 7:33a machine groomed 15 - 38 base 11 of 65 trails 7 of 8 lifts, 17% open, Mon-Fri: 9a-10p; Sat/Sun: 9a-10p.

Timberline — Wed 7:35a packed powder machine groomed 85 - 85 base 6 of 9 lifts, 67% open Mon-Thu: 9a-4p; Fri: 9a-10p; Sat: 9a-10p; Sun: 9a-4p.

Willamette Pass — Reopen 01/27 machine groomed 30 - 75 base Wed-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p; Open Wed-Sun.

49 Degrees North — Wed 5:51a machine groomed 64 - 102 base 82 of 89 trails 7 of 7 lifts, 92% open, Mon/Tue, Fri: 9a-3:30p; Sat/Sun: 9a-3:30p Open Fri-Tue.

Badger Mountain — Reopen 01/30 machine groomed 20 - 23 base Sat/Sun: 11a-4p Open Sat/Sun.

Bluewood — Reopen 01/27 machine groomed 55 - 57 base Wed-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p; Open Wed-Sun.

Crystal Mountain — Wed 8:05a packed powder machine groomed 81 - 81 base 85 of 85 trails 2600 acres, 11 of 11 lifts, 100% open, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p.

Loup Loup Ski Bowl — Reopen 01/27 machine groomed 36 - 39 base Wed Fri: 9a-3:45p; Sat/Sun: 9a-3:45p; Open Wed, Fri-Sun.

Mission Ridge — Wed 6:34a machine groomed 36 - 36 base 30 of 56 trails 5 of 6 lifts, 54% open, Mon/Tue: 9a-4p Wed-Fri: 9a-9p; Sat: 9a-9p Sun: 9a-4p.

Mt Baker — Wed 4:59a machine groomed 127 - 141 base 38 of 38 trails 8 of 8 lifts, 100% open, Mon-Fri: 9a-3:30p; Sat/Sun: 9a-3:30p.

Mt Spokane — Wed 5:53a machine groomed 54 - 63 base 52 of 58 trails 6 of 6 lifts, 90% open, Mon/Tue: 9a-4p; Wed-Fri: 9a-9p; Sat: 9a-9p Sun: 9a-4p.

Stevens Pass — Wed 9:26a machine groomed 96 - 96 base 71 of 77 trails 14 of 14 lifts, 92% open, Mon/Tue: 9a-4p Wed-Fri: 9a-10p; Sat/Sun: 9a-10p.

Summit at Snoqualmie — Wed 7:40a machine groomed 78 - 155 base 82 of 83 trails 21 of 26 lifts, 99% open, Mon-Thu: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-10p.

Summit at Snoqualmie Alpental — Wed 9:42a machine groomed 91 - 91 base 16 of 24 trails, 5 of 5 lifts, 67% open, Mon-Fri: 9a-4p; Sat-Sun: 9a-4p.

White Pass — Wed 7:42a machine groomed 40 - 76 base 47 of 47 trails 8 of 8 lifts, 100% open, Mon-Fri: 8:45a-4p; Sat/Sun: 8:45a-4p Jan 24/30: SOLD OUT.

Apex Mountain — Wed 8:35a machine groomed 47 - 47 base 80 of 80 trails 100% open, 4 of 4 lifts Mon-Thu: 9a-4p Fri: 9a-9p; Sat: 9a-9p Sun: 9a-4p.

Baldy Mountain — Wed 8:39a machine groomed 53 - 53 base 34 of 35 trails 97% open, 3 of 4 lifts Mon, Thu/Fri: 9a-3:30p; Sat/Sun: 9a-3:30p Open Thu-Mon.

Big White — Wed 9:28a machine groomed 70 - 70 base 115 of 119 trails, 97% open 12 of 15 lifts Mon-Fri: 8:45a-3:30p; Sat/Sun: 8:45a-3:30p.

Cypress Mountain — Wed 9:17a 1 new machine groomed 122 - 122 base 47 of 53 trails, 89% open, 6 of 9 lifts, smMon-Fri: 9a-10p; Sat/Sun: 9a-10p.

Fairmont Hot Springs — Wed 9:23a packed powder machine groomed 12 - 12 base 10 of 14 trails 71% open, 3 of 3 lifts, smMon-Fri: 9:30a-4p; Sat/Sun: 9:30a-4p.

Fernie Alpine — Wed 7:56a hard packed machine groomed 33 - 81 base 115 of 142 trails 81% open, 9 of 10 lifts Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Grouse Mountain — Wed 6:04a packed powder machine groomed 90 - 117 base 30 of 33 trails 91% open, 4 of 5 lifts Mon-Fri: 9a-9p; Sat/Sun: 9a-9p.

Hudson Bay — Wed Reopen 01/27 machine groomed 47 - 53 base 18 of 41 trails 44% open, 3 of 4 lifts Wed-Fri: 10a-4p; Sat/Sun: 9:30a-4p; Open Wed-Sun.

Kicking Horse — Wed 3:23a packed powder machine groomed 71 - 191 base 128 of 129 trails 99% open, 4 of 7 lifts Mon-Fri: 9a-3:30p; Sat: 9a-7p Sun: 9a-3:30p.

Kimberley — Wed 3:53a machine groomed 38 - 45 base 80 of 80 trails, 100% open 5 of 5 lifts, smMon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p/5:30p-8:30p.

Manning Park Resort — Wed 8:48a packed powder machine groomed 53 - 53 base 34 of 34 trails 100% open, 4 of 4 lifts Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Mount Seymour — Wed 8:53a 1 new hard packed machine groomed 87 - 143 base 40 of 40 trails 100% open, 4 of 5 lifts Mon-Fri: 9:30a-9:30p; Sat/Sun: 8:30a-9:30p.

Mount Washington Alpine Resort — Wed 8:58a 2 new machine groomed 67 - 114 base 81 of 81 trails, 100% open, 10 of 10 lifts Mon-Thu: 9a-4p Fri: 9a-9p Sat/Sun: 9a-9p.

Panorama Mountain — Wed 6:00a packed powder machine groomed 27 - 44 base 135 of 135 trails 100% open, 9 of 10 lifts Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Powder King — Wed 4:38a machine groomed 47 - 112 base 37 of 37 trails 100% open, 3 of 3 lifts Mon/Thu-Fri: 9a-3p; Sat/Sun: 9a-3:30p Open Thu-Mon.

RED Mountain Resort — Wed 7:18a hard packed machine groomed 67 - 67 base 118 of 119 trails 99% open, 8 of 8 lifts Mon-Fri: 9a-3p; Sat/Sun: 9a-3p.

Revelstoke Mountain — Wed 9:02a machine groomed 76 - 76 base 33 of 75 trails 44% open, 4 of 5 lifts Mon-Fri: 8:30a-3p; Sat/Sun: 8:30a-3p.

Sasquatch Mountain Resort — Wed 7:04a packed powder machine groomed 111 - 111 base 35 of 35 trails, 100% open, 5 of 5 lifts Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

SilverStar — Wed 9:37a packed powder machine groomed 52 - 59 base 131 of 133 trails, 98% open 9 of 11 lifts Mon-Fri: 8:30a-3:30p; Sat/Sun: 8:30a-3:30p.

Sun Peaks — Wed 7:06a machine groomed 56 - 56 base 135 of 137 trails, 99% open 11 of 13 lifts Mon-Fri: 8:15a-3:30p; Sat/Sun: 8:30a-3:30p.

Whistler Blackcomb — Wed 5:58a 2 new machine groomed 86 - 86 base 240 of 240 trails, 100% open, 8171 acres, 22 of 37 lifts Mon-Fri: 8:30a-3p Sat/Sun: 8:30a-3p.

Whitewater — Wed 5:46a hard packed machine groomed 81 - 81 base 82 of 82 trails, 100% open 4 of 4 lifts Mon-Fri: 9a-3:30p; Sat/Sun: 9a-3:30p.

Duck Mountain — Operating, no details Mon-Fri: 9:30a-4:30p Sat/Sun: 9:30a-4:30p.

Asessippi Ski Area — Reopen 02/04

Falcon Ridge — Wed Reopen 01/29 machine groomed 12 - 12 base Fri: 10:30a-4:30p; Sat/Sun: 10:30a-4:30p; Open Fri-Sun.

Bromont — Wed 9:26a machine groomed 18 - 18 base 89 of 141 trails, 81% open 9 of 9 lifts Mon-Fri: 8:30a-7:30p; Sat/Sun: 8a-7:30p.

Camp Fortune — Wed 9:42a machine groomed 12 - 12 base 15 of 25 trails, 60% open 5 of 6 lifts Mon-Fri: 9a-7p; Sat/Sun: 9a-7p.

Le Massif — Wed 6:20a 2 new machine groomed 18 - 18 base 38 of 53 trails 72% open, 6 of 6 lifts Mon-Fri: 8:30a-3:15p; Sat/Sun: 8:30a-3:15p.

Mont Belu — Reopen 01/27 machine groomed 12 - 12 base Wed-Fri: 12p-3p/4:30-7:15p; Sat/Sun: 9:30a-4p; Open Wed-Sun.

Mont Blanc — Wed 9:58a 2 new machine groomed 12 - 12 base 42 of 42 trails 100% open, 6 of 7 lifts Mon-Fri: 8:30a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p.

Mont Cascades — Wed 10:03a machine groomed 12 - 12 base 15 of 20 trails 75% open, 5 of 5 lifts Mon-Fri: 10a-7:30p; Sat/Sun: 9a-7:30p.

Mont Gleason — Reopen 01/27 machine groomed 12 - 12 base smWed-Fri: 2p-7:30p Sat: 3p-7:30p Sun: 9a-4p; Open Wed-Sun.

Mont Habitant — Wed 10:21a machine groomed 14 - 14 base 10 of 11 trails 91% open, 3 of 3 lifts Mon-Fri: 8:30a-7p; Sat/Sun: 8:30a-7p.

Mont Orford — Wed Reopen 01/25 powder machine groomed 12 - 12 base Mon-Fri: 8:30a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p.

Mont Rigaud — Wed 10:24a machine groomed 12 - 12 base 15 of 15 trails 100% open, 2 of 2 lifts Mon-Fri: 9a-7p; Sat/Sun: 9a-7p.

Mont Sainte Anne — Wed 6:24a powder machine groomed 6 - 12 base 48 of 71 trails 68% open, 45 miles, 300 acres, 8 of 9 lifts, smMon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p.

Mont Ste Marie — Wed 10:27a machine groomed 12 - 12 base 14 of 20 trails 70% open, 3 of 3 lifts, smMon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Mont Sutton — Wed 6:42a 1- 2 new packed powder machine groomed 14 - 33 base 58 of 60 trails 97% open, 24 miles, 219 acres, 8 of 10 lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p.

Owls Head — Wed 10:35a 1 new machine groomed 12 - 12 base 25 of 52 trails 48% open, 5 of 8 lifts Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p.

Ski La Reserve — Wed 10:40a machine groomed 12 - 12 base 31 of 40 trails 78% open, 3 of 3 lifts Mon-Thu: 8:30a-3:45p; Fri: 11a-3p Sat/Sun: 8:30a-3:45p.

Sommet Edelweiss — Wed 10:50a 2 new variable machine groomed 12 - 12 base 12 of 20 trails, 60% open, 3 of 4 lifts Mon/Wed-Fri: 9a-7p; Sat/Sun: 8:30a-7p Open Wed-Mon.

Sommet Gabriel — Reopen 01/27 machine groomed 12 - 12 base smWed-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p; Open Wed-Sun.

Sommet Morin Heights — Reopen 01/27 machine groomed 12 - 12 base smWed/Thu: 9a-4p Fri: 9a-7p; Sat/Sun: 8a-7p; Open Wed-Sun.

Sommet Olympia — Reopen 01/27 machine groomed 12 - 12 base Wed/Thu: 9a-4p Fri: 9a-7p; Sat/Sun: 8a-7p; Open Wed-Sun.

Sommet Saint Sauveur — Wed 11:01a machine groomed 12 - 12 base 38 of 40 trails 95% open, 7 of 8 lifts Mon-Fri: 8a-7p; Sat/Sun: 8a-7p.

Stoneham — Wed 6:58a machine groomed 14 - 14 base 35 of 43 trails, 83% open 6 of 6 lifts, smMon-Fri: 9a-7p; Sat/Sun: 8:30a-7p.

Tremblant — Wed 5:49a machine groomed 12 - 24 base 93 of 102 trails, 91% open 657 acres, 12 of 14 lifts, smMon-Fri: 8:30a-3:45p; Sat/Sun: 8:30a-3:45p.

Val D Irene — Wed 10:45a 12 new machine groomed 14 - 14 base 26 of 27 trails 96% open, 2 of 4 lifts Mon-Fri: 9a-3:30p; Sat/Sun: 9a-3:30p.

versant Avila — Wed 11:03a machine groomed 12 - 12 base 11 of 13 trails 85% open, 2 of 3 lifts Mon-Fri: 8a-7p; Sat/Sun: 8a-7p.

Vorlage — Wed 8:39a machine groomed 21 - 22 base 8 of 18 trails, 44% open 3 of 5 lifts, smMon-Fri: 9:30a-7p; Sat: 9a-7p; Sun: 9a-4p.

Batawa Ski Hill — Reopen TBA

Blue Mountain — Reopen 02/11 Mon-Fri: 9a-10p Sat/Sun: 9a-10p.

Boler Mountain — Plan to Open 02/12

Brimacombe — Reopen TBA

Calabogie Peaks — Opening Soon for Snow Sports

Chicopee — Plan to Open 02/11

Dagmar Ski Resort — Reopen TBA

Earl Bales Ski Centre — Opening Soon for Snow Sports

Glen Eden — Opening Soon for Snow Sports

Hidden Valley — Reopen TBA

Hockley Valley — Reopen TBA

Horseshoe Resort — Reopen TBA

Lakeridge Ski Resort — Reopen 02/11

Loch Lomond — Reopen TBA

Mansfield Ski Club — Reopen 02/11

Mt Pakenham — Reopen TBA

Mt St Louis Moonstone — Reopen 02/20

Searchmont Resort — Opening Soon for Snow Sports

Sir Sams — Reopen TBA

Skyloft Ski Club — Opening Soon for Snow Sports

Snow Valley — Reopen TBA

Martock — Wed 10:51a variable machine groomed 12 - 12 base 6 of 11 trails, 55% open 2 of 3 lifts, smMon-Wed: 9a-9:30p; Thu/Fri: 9a-10p; Sat: 9a-10p; Sun: 9a-9p.

Crabbe Mountain — Reopen TBA Mon-Fri: 9a-4:30p Sat/Sun: 9a-4:30p.

Mont Farlagne — Reopen TBA Wed, Fri 10a-9p; Thu: 10a-5p Sat: 9a-9p Sun: 9a-5p; Open Wed-Sun.

Banff Norquay — Wed 7:53a machine groomed 38 - 38 base 57 of 60 trails 95% open, 6 of 6 lifts, smMon-Thu: 9a-4p; Fri: 9a-4p/5p-9p; Sat: 9a-4p/5p-9p Sun: 9a-4p.

Canada Olympic Park — Wed 10:06a machine groomed 12 - 12 base 3 of 3 trails 100% open, 6 of 6 lifts Mon-Thu: 4p-9p Fri: 1p-9p; Sat/Sun: 9a-5p.

Canyon — Wed 9:22a machine groomed 12 - 12 base 20 of 22 trails, 91% open 5 of 5 lifts Wed: 10a-9p Thu: 1p-9p Fri: 10a-9p; Sat/Sun: 9a-5p.

Castle Mountain — Wed 5:41a packed powder machine groomed 31 - 54 base 82 of 95 trails 86% open, 3000 acres, 6 of 6 lifts Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Lake Louise — Wed 6:48a packed powder machine groomed 44 - 57 base 156 of 160 trails 98% open, 10 of 10 lifts Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Marmot Basin — Wed 8:11a packed powder machine groomed 43 - 43 base 91 of 91 trails 100% open, 7 of 7 lifts Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Nakiska — Wed 9:30a machine groomed 37 - 37 base 70 of 79 trails, 89% open 5 of 6 lifts Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Sunshine Village — Wed 2:40a packed powder machine groomed 58 - 217 base 129 of 145 trails 89% open, 11 of 13 lifts Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Alyeska Resort — Wed 9:07a machine groomed 32 - 173 base 3 of 76 trails 4% open, 5 of 9 lifts Mon-Thu: 10:30a-5:30p Fri: 10:30a-8p Sat: 10:30a-8p Sun: 10:30a-5:30p.

Eaglecrest — Reopen 01/27 23 - 118 base Wed-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 9a-3:30p; Open Wed-Sun.

Station Mont Sainte Anne XC — Wed 6:24a packed powder machine groomed 12 - 16 base 17 of 18 trails, 103 miles Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p.