Estos latinos jóvenes están votando por primera vez. ¿Qué tienen en mente?

Un viernes después de la escuela, cuando la mayoría de los estudiantes de primer año de la universidad se estaban preparando para salir por la noche, Isabel Gatdula se sienta junto a su madre en la mesa del comedor de su casa en Natomas.

Es antes de las elecciones y la recién graduada de Inderkum High School está llenando su boleta de elección general por primera vez. Junto a ella, la madre de Gatdula, una votante habitual que emigró a Estados Unidos desde El Salvador, también está llenando su boleta.

“Solo espero tener voz en esta elección presidencial,” dijo Gatdula.

Gatdula, quien cumplió 18 años en enero, representa uno de los bloques de votantes de más rápido crecimiento en la nación: los votantes latinos.

Cada 30 segundos, un latino en Estados Unidos cumple 18 años, estima el Pew Research Center. A nivel nacional, aproximadamente uno de cada cuatro miembros de la Generación Z son hispanos, el grupo que nació entre 1996 y 2010.

Desde 2016, alrededor de 3.6 millones de jóvenes latinos ciudadanos estadounidenses han alcanzado la edad para votar, según Mark Hugo López, director de migración global y demografía en el Pew Research Center.

En California, se estima que hay 2.4 millones de votantes latinos elegibles entre las edades de 18 a 34 años. A la fecha del 26 de octubre, casi una semana antes del día de las elecciones, alrededor de 325,601 de esos jóvenes latinos entregaron sus boletas de votación anticipadamente, según Paul Mitchell, vicepresidente de Political Data Inc.

Estos jóvenes latinos están emitiendo sus votos en una elección como ninguna otra. Se enfrentan a una pandemia global que ha afectado de manera desproporcionada a las comunidades latinas, protestas a nivel nacional por la brutalidad policial y un presidente divisivo que se postula para la reelección y que ha hecho comentarios despectivos sobre los inmigrantes y los latinos.

“Los latinos, en general, se han visto muy afectados por el coronavirus y el desempleo,” dijo la directora ejecutiva de la Latino Community Foundation, Jacqueline Martínez Garcel. “Estos son los hijos e hijas de familiares que se han visto afectados por esto.”

Hablamos con cinco jóvenes latinos votantes por primera vez para saber más sobre por qué están votando.

Los jóvenes de hogares de inmigrantes o latinos, donde el idioma es una barrera, a menudo son los que traducen la información para otros miembros de la familia. Las papeletas de las elecciones presidenciales no son diferentes.

Este año, Marco López, de 18 años, de Elk Grove, llenó su boleta por correo por primera vez, junto con sus padres, quienes también son votantes por primera vez. Mientras llenaba su boleta con su familia, sus padres se apoyaron en su hermano mayor para que se educara sobre los candidatos y las medidas electorales.

El estudiante de American River College dijo que está descontento con la respuesta del presidente Donald Trump a la pandemia y cree que se debe hacer más para encontrar soluciones para abordar el racismo en el país que el movimiento Black Lives Matter ha subrayado.

“Se trata más de sacar a la gente del cargo,” dijo López sobre su decisión y la de su familia de votar este año. “Se siente como una obligación ... si no te gusta algo, tienes que arreglarlo. Así que estamos haciendo nuestra parte para ayudar a solucionarlo.”

Salvador Ocampo, hijo de padre español y madre mexicana, vota por primera vez después de registrarse para votar en línea en octubre.

“Sentí que este año era muy importante para que los jóvenes votaran,” dijo el joven de 22 años, que trabaja a tiempo parcial en una tienda de comestibles cerca de Brentwood.

Ocampo no votó en 2016 a pesar de ser elegible para votar porque no se sentía apasionado por ninguno de los candidatos presidenciales. Pero su sentimiento cambió debido a la posición de Trump sobre las políticas comerciales con naciones extranjeras y el deseo de reabrir la economía debido a la caída de las tasas de desempleo.

Emitió su voto por el presidente Trump, pero no se identifica como republicano. Se considera un votante independiente.

Al crecer, la votación no se discutió ampliamente en su familia.

“En realidad, nunca nos criaron para votar o tener un lado político,” dijo.

Si bien Johnny Rosa tiene dos hermanos mayores que pueden votar, el menor de tres está predicando con el ejemplo cuando se trata de votar.

Rosa vive en Parlier, a unas 20 millas al sureste de Fresno. Cuando no asiste a clases en línea en la Universidad de California, Berkeley, trabaja como líder de un banco telefónico en 99Rootz, una organización de compromiso cívico con sede en el Valle Central.

Debido a que sus padre, que son de México y Honduras, no son ciudadanos ni tienen derecho a votar, Rosa siente que él tiene la responsabilidad de representar sus voces votando por primera vez en noviembre. En su hogar, “realmente no se hablaba de votar,” dijo.

Su participación en la organización de participación cívica comenzó cuando era un estudiante de segundo año de secundaria y se preinscribió para votar cuando tenía 17 años.

Rosa siente que los problemas del Valle Central a menudo se pasan por alto, especialmente cuando se trata de la “falta” de financiamiento educativo en la región y las oportunidades limitadas para que los latinos ingresen a universidades competitivas en su comunidad.

Es por eso que le apasiona revocar la prohibición de 1996 de California sobre la acción afirmativa. Está votando por la Proposición 16, que anularía esa prohibición y permitiría consideraciones de género y raza en la contratación, contratación y admisiones universitarias.

“No tenemos suficiente personal, algunos de nuestros edificios son portátiles, ni siquiera son edificios,” dijo sobre su antigua escuela secundaria en Parlier. “Simplemente carecen de tantos recursos. A veces, los maestros pagan de su bolsillo por sus propios materiales.”

Gatdula, ahora estudiante de medio ambiente en UC Berkeley, se preinscribió para votar cuando tomó su examen de permiso de conducir a los 16 años.

Está preocupada por el racismo, la respuesta del gobierno federal a la pandemia de COVID-19 y los incendios forestales que han devastado California este año. La crisis climática es un problema que se plantea en su salón de clases.

“Tenemos una responsabilidad como personas que pueden votar para participar en nuestra democracia,” dijo.

Su amiga Mariah Escobar, quien cumplió 18 años el mes pasado, no se dio cuenta hasta junio de que sería elegible para votar este año. Antes de la pandemia, esperaba ansiosamente su primer año en la Universidad Azusa Pacific este otoño. En cambio, ella vive en casa y toma cursos en línea.

Los temas principales para ella incluyen la pandemia, la justicia penal y la reforma migratoria, en particular abogando por un camino para los inmigrantes indocumentados y los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia de la era Obama. Ella describió el proceso que tomaron su padre y su abuelo, que son de México, para obtener su ciudadanía estadounidense como algo lento y difícil.

“Sé que fue un proceso difícil y siento que puede ser más fácil,” dijo.

Ambos devolvieron las boletas por correo antes del día de las elecciones.

