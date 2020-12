‘Selena’ está en Netflix. Cómo los legisladores abordan la falta de latinos en la televisión

Read this story in English here.

“I Love Lucy” tenía Ricky Ricardo. Jimmy Smits interpretó al primer presidente latino en “The West Wing.”

“Selena: La Serie,” centrada en el ascenso al estrellato de la cantante tejana, es uno de los últimos dramas de Netflix.

Sin embargo, las representaciones de los hispanoamericanos en la televisión no se han acercado a reflejar su parte de la población, especialmente en el Estado Dorado, donde muchos son filmados.

La ausencia de narrativas latinas en el cine y la televisión es un problema tal que el Caucus Hispano del Congreso encabezó una audiencia del Comité Judicial de la Cámara este año para abordar la disparidad.

El caucus de 38 miembros y el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes solicitaron en octubre que la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EE. UU. emitiera un informe sobre el asunto y “hiciera cumplir los requisitos federales de igualdad de oportunidades” en las industrias cinematográfica, televisiva y editorial, una solicitud del organismo de control del Congreso Oficina aceptada el mismo mes.

“Ya es hora de que el gobierno federal examine este tema del racismo del sistema y la exclusión de los latinos en industrias como la editorial y Hollywood,” dijo el representante Joaquín Castro, demócrata de Texas y el presidente del Caucus Hispano del Congreso, en un comunicado.

Un estudio de la UCLA de 2020 encontró que las personas de color representaban el 24% de los protagonistas con guion durante la temporada de televisión 2018-19, mientras que los actores blancos representaban el 76% de los protagonistas.

Los actores negros representaron el 11.6% de los papeles principales con guión de transmisión en comparación con el 6.6% de los papeles potenciales latinos, el 3.3% de los papeles potenciales multirraciales y el 1.7% de los papeles potenciales asiático-americanos, según el informe. En general, los actores anglosajones representaron el 59% de los roles en programas con guión de transmisión, seguidos por los negros, el 18%, los asiático-americanos, el 6% y los latinos, el 5%.

El estudio también encontró que los ejecutivos de la red eran en su mayoría blancos, 92%, y hombres, 68%, lo que es “emblemático del problema de diversidad e inclusión de Hollywood.”

La representación latina en el cine también está rezagada.

Solo el 4.9% de los papeles de oradores en películas fueron ocupados por latinos, en comparación con el 65.7% de los blancos, el 15.7% de los negros y el 7.2% de los asiáticoamericanos, según un análisis reciente de 1300 películas populares estrenadas entre 2007 y 2019, realizado por USC Annenberg’s Iniciativa de inclusión.

“Cuarenta y cuatro de las 100 mejores películas en 2019 borraron por completo a los personajes hispanos/latinos de los roles en pantalla, lo que no difirió de 2018 (47 películas) o 2015 (40 películas),” según el estudio.

La Asambleísta Wendy Carrillo, demócrata de Los Ángeles, dijo que si el estado puede proporcionar exenciones fiscales para que las industrias del cine y la televisión filmen en California, entonces el estado debería ofrecer incentivos para que las industrias diversifiquen su fuerza laboral para reflejar la población del estado.

“Cuando no te ves a ti mismo, entonces devalúas nuestras experiencias, o hace que parezca que no son tan importantes como las experiencias de los demás,” dijo Carrillo. “La capacidad de poder contar nuestra historia, escribir nuestras historias, producir nuestras historias, actuar en nuestra historia se trata de representación y valores.”

Es por eso que Carrillo está ayudando a encabezar un esfuerzo para abordar la falta de representación latina en la industria de la televisión y el cine dentro de la Iniciativa de Latinas Invisibles recién formada del Caucus Legislativo Latino de California, creada para abordar las brechas de oportunidades y salarios que enfrentan las trabajadoras latinas.

“Quiero absolutamente vernos reflejados en la música, la televisión y el cine y que nuestras historias se normalicen porque son parte de la experiencia estadounidense,” dijo.

Veinticinco años después de la prematura muerte de Selena Quintanilla-Pérez, los fanáticos y las nuevas audiencias continúan encontrando la crianza y la dinámica familiar de la cantante a través de la nueva serie que se lanzó el 4 de diciembre, según Jaime Dávila y Rico Martínez, productores ejecutivos de Netflix. serie.

Para Dávila y Martínez era importante que los actores latinos fueran elegidos para interpretar los papeles de la familia Quintanilla. También se aseguraron de que las personas que trabajaban detrás de la cámara fueran en su mayoría latinos.

“Selena resuena y le habla a tanta gente,” dijo Martínez. “También es un testimonio de cómo fue capaz de combinar ... su identidad mexicoamericana con su identidad estadounidense, y creo que hay algo especial en su música que capturó esa magia.”

Además de producir “Selena: The Series,” Campanario Entertainment ha creado programas para Bravo y Amazon que se centran intencionalmente en las narrativas latinas.

“Somos optimistas de que podemos cambiar las cosas,” dijo Martínez. “Somos los mayores partidarios y los mayores fanáticos de cualquiera que intente hacer contenido con temática latina ... si todos nos apoyamos unos a otros y todos tenemos pequeñas victorias aquí y allá, entonces todos ganamos como grupo.”

A medida que la audiencia latina crece, Dávila confía en que la representación latina en el cine y la televisión crecerá con ella.

“Creo que va a haber una gran ola de éxito latino en los próximos años en Hollywood,” dijo, en parte, debido al lanzamiento de las próximas películas centradas en los latinos como “In the Heights” de Lin-Manuel Miranda y un remake de la película “West Side Story” de Steven Spielberg.

Ese éxito, dijo, demostrará a los tomadores de decisiones de Hollywood que existe una audiencia para los programas dirigidos por latinos.

“Era esencial para nosotros asegurarnos de que todos en esta serie fueran (latinos) específicamente porque a menudo no tenemos esas oportunidades de contar nuestra propia historia,” dijo Dávila. “El talento en nuestra comunidad es infinito.”

