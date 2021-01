Los legisladores de California consideran más ayuda para las latinas

Read the story in English here.

Los cheques de desempleo de Cynthia Lopez no son suficientes para mantener a sus hijos en medio de la crisis de salud de COVID-19.

López, quien perdió el trabajo en un hotel de San Diego a principios de este año, dijo a los legisladores estatales que su situación económica la ha obligado a elegir entre pagar el alquiler para mantener un techo sobre sus cabezas o alimentar a su familia.

“Llegó el COVID-19, trayendo un desastre económico a nuestra familia,” dijo la ex asistente del hotel y miembro del sindicato de trabajadores hoteleros UNITE HERE Local 30. “También tuve que volver a depender de mis tarjetas de crédito para poder llegar a fin de mes.”

Habló en la primera audiencia de un comité especial encargado de investigar las inequidades económicas y de salud que enfrentan las latinas de California, que tienden a ganar menos que otros californianos y están sobrerrepresentadas en industrias especialmente afectadas por la pandemia.

La audiencia informativa fue parte de la “Iniciativa Latinas Invisibles,” dirigida por la Asambleísta Lorena González, demócrata de San Diego, que busca encontrar soluciones para abordar las brechas de oportunidades y salarios que enfrentan las mujeres hispanas en el estado.

“Antes de que entramos en la pandemia ... las latinas ya estaban enfrentando dificultades sustanciales,” dijo González. “Esta pandemia también ha afectado a las latinas de manera desproporcionada.”

En los primeros meses de la pandemia, alrededor del 30% de las mujeres hispanas y el 40% de las latinas indocumentadas en el estado perdieron sus trabajos en comparación con el 9% de las mujeres blancas, según un informe de Hispanas Organized For Political Equality.

La pérdida de puestos de trabajo de las mujeres negras e latinas ha sido mayor en comparación con la pérdida de puestos de trabajo de las mujeres blancas, según un estudio del Centro Comunitario y Laboral de UC Merced.

“Las disparidades en la pérdida de empleo persistieron en función del sexo, al tomar en cuenta la raza y la ciudadanía. La tasa de pérdida de empleo entre las mujeres de California osciló entre el 9.4% entre las mujeres blancas, el 28.9% entre las latinas y el 25.4% entre las mujeres negras,” según el informe.

Durante la audiencia informativa, Mary J. López, profesora de economía en Occidental College y experta en políticas de la Iniciativa de Política y Política Latina de UCLA, dijo que la recuperación laboral desigual para las latinas en California da como resultado “una brecha cada vez mayor entre latinas y blancas.”

“La combinación de pérdida de empleo, pérdida de ingresos, mayores tasas de pobreza y particular falta de riqueza y ahorros de emergencia realmente pone a muchas de estas mujeres latinas en la desesperación económica,” dijo López. “Cuanto más tiempo permanezcan las latinas fuera de la fuerza laboral, mayor será el peligro de que permanezcan fuera de la fuerza laboral.”

La industria del ocio y la hospitalidad en California, que emplea a muchas latinas e inmigrantes, fue una de las industrias más afectadas en el estado. Entre febrero y abril, se perdieron casi 1 millón de empleos en ese sector, según el Centro de Políticas y Presupuesto de California. Hasta agosto, más de la mitad de esos trabajos no se habían recuperado.

Los latinos, que representan el 40% de la población del estado, también continúan viéndose afectados de manera desproporcionada por las infecciones y muertes por COVID. Al 28 de enero, los latinos representan el 55% de las infecciones conocidas y el 46% de las muertes relacionadas con el virus, según datos del Departamento de Salud Pública de California.

La audiencia de esta semana fue la primera de varias que se espera que tengan lugar este año en varios sectores laborales. Durante el segundo año del comité, los legisladores dicen que quieren proponer una legislación para abordar las disparidades que enfrentan las latinas.

La próxima audiencia tendrá lugar en algún momento de la primavera, según la oficina de González.

“Este es un esfuerzo bipartidista,” dijo Suzette Martínez Valladares, republicana por Santa Clarita. “Las latinas son diversas y dueñas de negocios, son cuidadoras, son madres, son estudiantes.”

