Por qué el problema fronterizo podría afectar a California más que otros estados

A medida que un aumento de migrantes, incluidos niños no acompañados, llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, es probable que el estado más poblado por inmigrantes de la nación “se vea más afectado que otros estados por lo que está sucediendo en la frontera,” según Kevin Johnson, decano de la Facultad de Derecho de UC Davis.

“Muchos quieren venir a California,” dijo. “Muchos tienen familiares aquí. Por lo tanto, nosotros, como estado, estamos más afectados que otros estados.”

Hasta marzo, según The Associated Press, más de 15,000 niños migrantes permanecen bajo la custodia de los Estados Unidos.

Esto es lo que necesita saber sobre lo que está sucediendo en la frontera y cómo está afectando al estado.

Después de su investidura, el Presidente Joe Biden revocó varias políticas de la era Trump en torno a la inmigración. Una de esas políticas incluyó revertir el programa Permanecer en México del expresidente Donald Trump que prohibía a los solicitantes de asilo ingresar a Estados Unidos para esperar sus juicios en la corte de inmigración.

Muchos migrantes, incluidos niños, buscan asilo para escapar de la violencia de las pandillas y la violencia doméstica en sus comunidades, según Johnson. Otros factores incluyen buscar alivio de dos huracanes que ocurrieron en noviembre de 2020 que dejaron a cientos de miles de centroamericanos sin recursos ni refugio.

Pero informes recientes destacan que los funcionarios de inmigración no estaban preparados para procesar el último aumento de migrantes en la frontera de los Estados Unidos en medio de la pandemia de coronavirus. Durante una entrevista de ABC News la semana pasada, Biden aconsejó a los solicitantes de asilo: “Estamos en el proceso de instalarnos ... no abandone su pueblo, ciudad o comunidad.”

El lunes, la Casa Blanca envió a altos funcionarios a México para desarrollar un plan para gestionar la migración en el área y Guatemala a fin de “abordar las causas fundamentales de la migración en la región.”

Recientemente, Kevin McCarthy, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes y republicano por California, calificó la situación como una “crisis fronteriza de Biden.”

Jacqueline Martínez Garcel, directora ejecutiva de Latino Community Foundation, insistió en que la situación no es “una crisis en la frontera.”

“Lo que estamos viendo son familias que buscan asilo en un país,” dijo. “Estas son personas que están huyendo de situaciones horribles en casa.”

Johnson dijo que es común durante esta época del año ver un aumento en los solicitantes de asilo que viajan a la frontera entre Estados Unidos y México, porque no es tan peligroso ni caluroso atravesar el desierto.

“Anualmente, comenzará a ver aumentos en esta época, por un tiempo,” dijo.

Eso, unido a la crisis del COVID-19, los desastres naturales y la agitación en Centroamérica y una acumulación de migrantes que esperan ingresar al país antes de la administración Biden, ha provocado lo que se espera que se convierta en el mayor aumento de migrantes que llegan a los EE.UU. en los últimos 20 años, dijo el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado la semana pasada.

Los niños migrantes menores de 18 años que no estén acompañados por un padre o tutor legal al llegar a los EE.UU. Se consideran menores no acompañados. Mayorkas dijo que los

funcionarios de la patrulla fronteriza se han encontrado con menores no acompañados de tan solo seis o siete años.

Muchos niños provienen de países como Guatemala, El Salvador y Honduras, según Johnson.

“Es un conjunto de decisiones tristes, tristes, que algunos padres están tomando y algunos niños están tomando que es menos peligroso arriesgar su vida tratando de venir a los Estados Unidos que quedarse en casa,” dijo. “No es un problema demócrata o republicano. Ha sido un problema para las administraciones demócratas y republicanas.”

Después de que los niños ingresan a los EE.UU., según Mayorkas, son llevados a una instalación de la Patrulla Fronteriza y deben ser transferidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU. dentro de las 72 horas posteriores a la aprehensión. Pero Mayorkas dijo que el plazo no siempre se cumple.

“HHS no ha tenido la capacidad de admitir la cantidad de niños no acompañados que hemos estado encontrando,” dijo, y agregó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias está ayudando con problemas de capacidad.

En febrero, el estado se comprometió a gastar 28 millones de dólares para proporcionar ayuda y habitaciones de hotel para poner en cuarentena a los solicitantes de asilo que ingresan a los EE.UU. a través del puerto de entrada de San Ysidro en San Diego mientras esperan sus juicios en la corte, según el Departamento de Finanzas de California.

Es posible que California apoye los esfuerzos del gobierno federal, quizás respondiendo a las solicitudes de ayuda con la detención, dijo Johnson. “Pero eso es algo que deben resolver el gobierno federal y los gobiernos estatales,” dijo.

El alcalde de San Diego, Todd Gloria, y el presidente de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, Nathan Fletcher, anunciaron el lunes que el Centro de Convenciones de San Diego se utilizaría para albergar a niños migrantes no acompañados. Se espera que el refugio temporal se use durante tres meses y será operado y financiado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.

“Estoy muy orgullosa del hecho de que el condado de San Diego esté trabajando con nuestro secretario de HHS, Xavier Becerra, para garantizar que estos niños tengan un lugar de aterrizaje seguro antes de ir con una familia o un patrocinador en los Estados Unidos,” dijo la Asambleísta Lorena González, demócrata de San Diego, y agregó que algunos de los niños provienen de instalaciones en Texas y Arizona.

Brian Ferguson, portavoz de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California, dijo que el estado está en contacto con el gobierno federal y trabaja con organizaciones sin fines de lucro locales para apoyar sus esfuerzos.

“Estamos en comunicación regular con el gobierno federal que lidera todas las operaciones de inmigración en la frontera suroeste, incluido el procesamiento, el albergue y la liberación a familiares o patrocinadores de menores no acompañados,” dijo al Sacramento Bee en un correo electrónico. “Además, California continúa trabajando en estrecha colaboración con nuestras comunidades locales y socios sin fines de lucro para encontrar formas de apoyar estos esfuerzos liderados por el gobierno federal.”

