Los Californianos favorecen la ciudadanía para los indocumentados, según una encuesta

Read this story in English here.

Una nueva encuesta publicada el martes sugiere que la gran mayoría de los californianos, independientemente del partido político, apoyan un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados.

Aproximadamente el 85% de los californianos encuestados por el Instituto de Políticas Públicas de California dijeron que apoyaban un camino hacia la ciudadanía para inmigrantes indocumentados si cumplían con ciertos requisitos, “incluido un período de espera, pago de multas e impuestos atrasados y pasar verificaciones de antecedentes penales,” según la encuesta.

Ese concepto tiene un atractivo bipartidista, con el 93% de los encuestados demócratas y el 68% de los republicanos apoyando un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados.

Los resultados de la encuesta se producen semanas después de que el Presidente Joe Biden presentó un plan de inmigración que potencialmente podría resultar en la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos. La encuesta estatal se alinea con una encuesta nacional 2020 del Pew Research Center que mostró que el 75% de los estadounidenses apoyaba un camino hacia el estatus legal para los inmigrantes indocumentados.

California es el hogar de aproximadamente 2 millones de inmigrantes indocumentados. Un informe de 2019 del Centro de Políticas y Presupuestos de California encontró que los inmigrantes indocumentados contribuyen con casi $3.2 mil millones en impuestos estatales y locales cada año.

En medio de la crisis del coronavirus que ha devastado a las comunidades latinas de California, los defensores de la atención médica y de los inmigrantes han pedido al gobernador Gavin Newsom que ofrezca cobertura de Medi-Cal, la versión estatal de Medicaid, para adultos indocumentados.

Además, los Asambleístas demócratas Joaquin Arambula de Fresno y David Chiu de San Francisco redactaron una legislación este año que busca expandir la cobertura de Medi-Cal para adultos de bajos ingresos, de 26 años o más, independientemente de su estado de ciudadanía. La expansión de Medi-Cal beneficiaría a poco menos de 1 millón de californianos indocumentados y le costaría al estado aproximadamente $2.6 mil millones, según un informe de la Oficina del Analista Legislativo de 2020.

California en 2016 comenzó a ofrecer cobertura de Medi-Cal a niños de bajos ingresos independientemente de su estado migratorio. Newsom expandió el programa a adultos jóvenes indocumentados menores de 26 años en 2019.

Sarah Dar, directora de políticas de salud y beneficios públicos del Centro de Políticas de Inmigrantes de California, dijo que los resultados de la encuesta significan que los californianos comprenden las contribuciones de los inmigrantes indocumentados, especialmente durante la pandemia de COVID-19.

“No hay cuestión de merecimiento,” dijo Dar. “Viven aquí, trabajan aquí, pagan impuestos y están sobrerrepresentados en trabajos que se han considerado esenciales durante la pandemia.”

Dar tiene la esperanza de que se incluya una expansión de Medi-Cal para personas mayores indocumentadas en el próximo presupuesto estatal.

Help us cover the issues most important to you through The Sacramento Bee's partnership with Report for America. Contribute now to support Kim Bojórquez's coverage of Latino issues in California for the Capitol Bureau — and to fund new reporters.