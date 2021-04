Cómo aplicar para el dinero del alivio de alquiler de COVID

Read this article in English here.

Casi un mes después de que California abriera solicitudes para un programa de alivio de la renta del coronavirus de $2.6 mil millones, los funcionarios estatales dicen que los residentes latinos están subrepresentados entre las decenas de miles de personas que solicitan ayuda.

La disparidad sugiere que las personas que son elegibles para la ayuda no están solicitando el dinero que puede aliviarlas de miles de dólares de deuda a medida que la economía se recupera de la pandemia.

“Nuestras cifras son buenas, pero todavía hay una brecha en términos de participación latina,” dijo Lourdes M. Castro Ramírez, secretaria de la Agencia de Vivienda, Asuntos del Consumidor y Negocios de California.

Según el programa financiado por el gobierno federal, los solicitantes aprobados pueden recibir hasta un 80% en alquiler atrasado acumulado entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021.

El 20% restante de la renta atrasada tendría que ser perdonado por los propietarios que participan en el programa.

Hasta el martes, el estado ha procesado más de 49,000 solicitudes. Otras 96.000 solicitudes están en curso, según Russ Heimerich, subsecretario de comunicaciones de la Agencia de Negocios, Servicios al Consumidor y Vivienda.

Dependiendo de su condado o ciudad, los fondos se distribuyen a través del programa estatal, un programa local o una combinación de los dos. Modesto y las ciudades y condados de Sacramento y Fresno están distribuyendo los fondos a través de sus propios programas administrados localmente.

Alrededor del 57% de los latinos en California son inquilinos, según un análisis de 2019 de Tenants Together, un grupo de derechos de inquilinos en todo el estado.

Solo el 35% de los inquilinos que han solicitado el programa estatal de alivio de la renta COVID-19 se identifican como latinos, según los datos proporcionados por la agencia de vivienda.

Para cerrar la brecha, la agencia de vivienda planea gastar alrededor de $4 millones para llegar a comunidades subrepresentadas a través de una campaña estatal de concientización pública sobre el programa. Incluye una serie de anuncios en español principalmente en Los Ángeles, anuncios en chino en el Condado de Contra Costa y otros materiales.

Se transferirán $22 millones adicionales a organizaciones comunitarias que ayuden a los inquilinos a solicitar ayuda.

“Es muy importante que reconozcamos que hay una enorme cantidad de renta impaga que quedó impaga porque es causada por esta pandemia,” dijo Castro Ramírez. “A medida que comenzamos a reconstruir nuestra economía y nuestras comunidades, queremos asegurarnos de que la comunidad latina pueda saldar esta deuda que se ha acumulado.”

“No quiere preocuparse por la vivienda o cómo podrá pagar por esto,” dijo.

Eric Guerra, concejal de la ciudad de Sacramento, dijo que organizaciones como La Familia Counseling Center y ARI Community Services en Sacramento han sido fundamentales para ayudar a los residentes subrepresentados a solicitar el alivio del alquiler.

“Todavía tenemos más trabajo por hacer en la divulgación en español y también en los canales de medios que tienen una mayor audiencia latina,” dijo Guerra, y agregó que no todos los residentes están familiarizados con el proceso de solicitud de asistencia del gobierno.

Más de 100 organizaciones comunitarias y de servicios sociales, incluido Shores of Hope en West Sacramento, se han asociado con el estado para ayudar a los inquilinos y propietarios de California con sus solicitudes.

Nannette Fowler, directora ejecutiva de Shores of Hope, instó a los californianos que buscan alivio del alquiler a que presenten su solicitud más temprano que tarde.

Es más probable que los latinos en California gasten una mayor parte de los ingresos de su hogar en alquiler en comparación con otros grupos.

Un análisis de 2020 del Centro de Políticas y Presupuestos de California muestra que antes de la pandemia más de 4 de cada 10 latinos californianos gastaban más del 30% de sus ingresos en alquiler, en comparación con 1 de cada 3 californianos blancos.

Aproximadamente la mitad de los residentes indocumentados del estado gastan más del 30% de sus ingresos en vivienda, y aproximadamente una cuarta parte gasta más del 50% de sus ingresos en vivienda, según el informe.

El año pasado, un informe de UCLA encontró que 2 millones de adultos en California no pudieron pagar el alquiler de julio a tiempo. De los que no podían pagar el alquiler, alrededor del 23% eran negros y el 20% eran latinos, en comparación con el 9% tanto de los blancos como de los asiático-americanos.

Castro Ramírez dijo que el estigma de pedir ayuda financiera podría impedir que algunos californianos la soliciten y dijo que es importante superarla durante la inesperada crisis de salud.

“Lo que hemos experimentado con esta pandemia no ha tenido precedentes,” dijo. “Nuestro gobierno estatal y federal está reconociendo que necesitamos brindar ayuda financiera directa a las personas. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que esos recursos lleguen a ellos.”

Se anima a los propietarios e inquilinos de bajos ingresos a que presenten su solicitud.

Para calificar, los inquilinos deben demostrar que alguien en su hogar calificó para beneficios de desempleo o experimentó una reducción en los ingresos debido a COVID-19. Los solicitantes también deben demostrar que corren el riesgo de quedarse sin hogar, inestabilidad de la vivienda o vivir en condiciones inseguras, en forma de un aviso de servicio o alquiler tardío o una nota de desalojo.

Además, los hogares elegibles deben ganar menos del 80% del ingreso medio del área. En el condado de Sacramento, el ingreso medio del área para un hogar de cuatro es de $86,300. Puede averiguar el ingreso medio de su área aquí.

Los inquilinos aún pueden recibir alivio (el 25% de su alquiler atrasado) si sus propietarios deciden no participar en el programa.

Los californianos pueden solicitar el alivio del alquiler visitando el sitio web Housing is Key del estado. El sitio web también está disponible en español aquí.

Las personas sin una computadora o conexión a Internet pueden llamar al 833-430-2122 para obtener más información. El centro de llamadas brinda ayuda en varios idiomas.

Los propietarios deberán proporcionar documentación. Puede encontrar una lista de verificación del papeleo aquí. Puede encontrar una lista de verificación para inquilinos aquí.

Sí. Los inmigrantes indocumentados son elegibles para recibir asistencia de ayuda para el alquiler siempre que cumplan con los requisitos de elegibilidad anteriores y no se les pregunte sobre su estado migratorio.

Castro Ramírez dijo que solicitar la asistencia no causará ramificaciones negativas para los inmigrantes indocumentados ni afectará su estatus migratorio.

“La información está protegida, no compartiremos ningún dato individual con ninguna otra agencia u organización,” dijo Castro Ramírez. “Estamos comprometidos a proteger la privacidad y la información de todas las personas que apliquen.”

