Cómo El Día de Muertos cambió para honrar las vidas perdidas en la pandemia

The English version of this article is available here.

La fila de vehículos se extendía media milla el jueves por la noche frente al Centro Latino de Arte y Cultura de Sacramento, donde cientos de personas intentaron reunirse de manera segura para una celebración del Día de Muertos solemne por la pandemia del coronavirus.

Este año, el día feriado que se celebra ampliamente en México y por los mexicoamericanos en los Estados Unidos llega en un momento sombrío para Eric Guerra, el concejal de la ciudad de Sacramento, y miles de latinos.

“El COVID-19 se ha cobrado la vida de tantos latinos en nuestra comunidad de manera tan desproporcionada este año,” dijo el concejal con raíces mexicanas en una conferencia de prensa que tuvo lugar en el 11º Panteón de Sacramento anual. “Hoy, esta celebración también es en honor a todos nuestros trabajadores esenciales y latinos que han fallecido.”

Desde el comienzo de la pandemia, los latinos en California han estado sobrerrepresentados en las tasas de infección y muerte por COVID-19 del estado. Los latinos siguen representando el 60% de los casos y casi la mitad de las muertes relacionadas con virus en California, pero representan el 40% de la población del estado.

En el Condado de Sacramento, los latinos representan 4,800 casos documentados de COVID-19 y 114 muertes relacionadas con el virus COVID-19, según datos de salud pública del Condado de Sacramento.

“Este año con un trágico fallecimiento de miles de vidas, muchas de ellas (que son) trabajadores imprescindibles, muchos de ellos mexicanos,” dijo Liliana Ferrer, Cónsul General de México. “Estamos honrando a los que nos han precedido, a los que han fallecido debido al COVID-19.”

Para aumentar las pruebas de COVID-19 en las comunidades latinas, el Consulado de México en Sacramento lanzó pruebas de COVID-19 gratuitas en junio.

El Día de los Muertos es una celebración impregnada de la cultura mesoamericana y la tradición católica y se observa entre el 1 y el 2 de noviembre.

Si bien no tiene un tono sombrío ni oscuro, la festividad es una celebración social para que los familiares y amigos recuerden a sus seres queridos que han muerto colocando sus comidas o pertenencias favoritas junto a sus retratos y altares.

Para muchos de los que celebran, se cree que el Día de Los Muertos permite que los difuntos visiten el mundo vivo.

El evento anual de cuatro días del Día de Muertos fue rediseñado por los organizadores del Centro Latino de Arte y Cultura, desde su celebración habitual en Midtown hasta un evento de autoservicio debido a la pandemia. Los organizadores del evento estiman que el evento gratuito que durará hasta el domingo atraerá a 500 autos por noche.

Marie Acosta, directora ejecutiva del Centro Latino de Arte y Cultura, dijo que quiere que el evento sea un lugar de sanación para las familias que han perdido a sus seres queridos.

“Nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra cultura, viven a pesar de las fronteras, a pesar de la distancia, a pesar de las generaciones,” dijo Acosta. “No debemos olvidarlos.”

Ya ha encontrado consuelo al instalar un altar en honor a su hermano de 64 años que murió este mes después de luchar contra el COVID-19.

En su altar a la luz de las velas, Acosta colocó la bebida favorita de su hermano junto a una foto enmarcada en blanco y negro de él: una lata abierta de Bud Light.

“Para mí, personalmente, es importante para mí poder sentarme con mi hermano y hacer que me visite,” dijo. “De eso se trata ... la muerte en México es una continuación de la vida.”

