‘No tengo prisa’: Californianos Latinos dudan en tomar la vacuna COVID

Read the English version of this story here.

Mina Pérez, de Sacramento, podría estar entre los millones de californianos que recibirán una vacuna este año para protegerse contra un virus que ha infectado a más de 2.4 millones de personas en el estado.

Pero no espere que ella se arremangue pronto.

“Estoy un poco indeciso,” dijo Pérez, de 64 años. “Simplemente no creo que haya habido suficiente tiempo para analizar (la vacuna) y descubrir los efectos.”

Sus preocupaciones apuntan al desafío particular de la administración del gobernador Gavin Newsom de persuadir a los latinos californianos, incluidos los trabajadores de la salud, de que se vacunen contra el coronavirus, un paso que es fundamental para poner fin a la pandemia y restaurar la vida normal en el estado.

A pesar de que los latinos representan el 55% de los casos de COVID-19 en el estado y el 47.5% de las muertes relacionadas con el virus, muchos continúan expresando dudas sobre recibir la vacuna en comparación con los californianos blancos.

Casi el 43% de los adultos latinos encuestados por el Instituto de Políticas Públicas de California en octubre dijeron que probablemente o definitivamente no recibirían la vacuna, y la mayoría citando que la vacuna se desarrolló “demasiado rápido sin establecer completamente que es segura y efectiva.”

Esa vacilación es mayor que el 35% de los californianos anglos que informaron que no tomarían la vacuna.

Los números le dicen a Kiran Savage-Sangwan, directora ejecutiva de la Red de Salud Pan-Étnica de California, que el estado debe enfocarse en informar a las comunidades de color de bajos ingresos sobre la seguridad de la vacuna y utilizar mensajeros confiables para brindar a los latinos detalles precisos y útiles sobre la distribución de la vacuna.

“Tenemos que recordar que nuestro sistema de salud históricamente no ha respondido particularmente a las necesidades de las comunidades de color en general, y las comunidades latinas en particular,” dijo Savage-Sangwan. “Es realmente importante que podamos tener mensajeros comunitarios de confianza, personas que puedan hablar con los miembros de la comunidad en su idioma principal.”

La Administración de Drogas y Alimentos de los EE.UU. otorgó las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna para uso de emergencia el año pasado. “Se ha demostrado que son seguros y efectivos según lo determinado por los datos de los fabricantes y los hallazgos de los grandes ensayos clínicos,” según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Las agencias federales, incluidas la FDA y los CDC, han implementado sistemas de monitoreo de seguridad durante la distribución de las vacunas para detectar posibles efectos secundarios de la vacuna.

Newsom ha dicho que su administración planeó generar confianza con las comunidades latinas sobre la vacuna al replicar algunas de las tácticas que el estado utilizó para conectarse con las comunidades latinas y de inmigrantes de difícil acceso con respecto al censo de 2020. Esos esfuerzos incluyen la creación de un comité asesor comunitario sobre vacunas, la distribución de anuncios de servicio público culturalmente competentes y la utilización de mensajeros de confianza.

“Ha sido un principio fundamental para nosotros llegar a las comunidades que están desatendidas y asegurarnos de que estamos distribuyendo nuestras vacunas de manera equitativa,” dijo Newsom. “Es nuestro trabajo compensar esos problemas y es por eso que armamos ese marco y esos apoyos.”

Pero la administración tiene que superar el oscuro historial de salud pública del estado entre las comunidades de color. Entre las décadas de 1920 y 1950, las mujeres mexicoamericanas e inmigrantes fueron esterilizadas a la fuerza en California bajo un programa nacional de eugenesia.

Muchos también señalan el estudio de la sífilis de Tuskegee, realizado entre las décadas de 1930 y 1970, como un ejemplo de experimentación médica a expensas de los hombres negros. Bajo la promesa de que recibirían atención médica gratuita, el Servicio de Salud Pública de los EE.UU. retuvo atención médica efectiva a participantes negros con sífilis que no lo sabían para aprender sobre la enfermedad, lo que los llevó a sufrir y morir prematuramente.

Los titulares recientes sobre acusaciones de histerectomías forzadas en un centro de detención de Georgia, que alberga detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU., no ayudan a generar confianza entre las comunidades de color y las instituciones gubernamentales, según Sonja Díaz, directora fundadora de la Iniciativa de Política y Política Latina en UCLA.

“Ha habido un legado histórico, tanto en el país como en el extranjero, de la forma en que el gobierno de Estados Unidos ha implementado experimentos médicos y científicos en cuerpos que no son anglos”, dijo Díaz. “Se debe hacer más para garantizar que estas comunidades, que se encuentran abrumadoramente en la primera línea de esta pandemia, tengan información precisa y adaptada culturalmente para confiar en que la vacuna es de hecho algo que hará que sus vidas y sus comunidades sean más seguras.”

Los trabajadores agrícolas del Valle de Salinas, que tienen un alto riesgo de contraer el virus, también expresaron sus dudas en una encuesta realizada por la Clínica de Salud del Valle de Salinas y la Facultad de Salud Pública de la Universidad de California, Berkeley.

Alrededor del 31% de los trabajadores agrícolas encuestados dijeron que no estaban seguros, era poco probable o muy improbable de recibir la vacuna, citando temores de que la vacuna cause efectos secundarios negativos, desconfianza en el gobierno y preocupación de que la vacuna los haga contraer el virus, según el estudio.

“Incluso si es gratis, como la vacuna contra la gripe, no la van a recibir, porque la recibirán y luego se enfermarán,” dijo Genevieve Flores-Haro, directora asociada de Mixteco / Indigena Proyecto de organización comunitaria en una reunión del comité asesor de vacunas de la comunidad. “Todavía piensan que es demasiado experimental ... que hará más daño que bien. Hay tantas incógnitas y mucha gente prefiere usar remedios caseros.”

Pérez, fundador de la organización de artes latinas Fundación Vida de Oro, comprende la seriedad de frenar la propagación de COVID-19. Después de contraer polio cuando era un bebé a principios de la década de 1960, Pérez todavía siente los efectos del virus en la actualidad.

La residente de Sacramento ha tomado vacunas en el pasado para prevenir otras enfermedades, pero la creación apresurada de la vacuna COVID-19 la hace cuestionar su seguridad. Ella sabe que eventualmente tomará la vacuna, pero planea esperar hasta que se realicen más investigaciones y pruebas.

“Desde mi propia experiencia de ser un conejillo de indias cuando era una niña y convertirme en un alfiletero, por así decirlo, con todas estas inyecciones y cosas que me dieron ... No quiero ir en la dirección equivocada y paralizarme aún más,” dijo. “Voy a esperar todo lo que pueda para el próximo lote y, eventualmente, lo tomaré, pero no tengo prisa.”

Al igual que su abuelo, ex curandero de México, Pérez prefiere tomar tés de hierbas medicinales compuestos por una combinación de ramas de canela, clavo de olor y anís estrellado para protegerla de ciertas enfermedades.

Muchos otros están ansiosos por vacunarse.

Christina Martinez-Setzer, de 41 años, maestra de educación temprana en Sacramento, está decidida a recibir la vacuna cuando esté disponible para ella. “No tengo ninguna duda con respecto a la vacuna,” dijo. “Estoy muy ansioso por volver al aula.”

Cuando las escuelas públicas cerraron sus puertas en marzo, Martinez-Setzer se vio obligada a convertir su instrucción presencial en el aula virtual.

La madre de cuatro cree que las vacunas han sido bien probadas y se consuela al saber que sus familiares que trabajan en el campo médico recibieron sus vacunas. Dijo que ha tenido conversaciones con su hijo de 19 años, que trabaja en una tienda de comestibles, sobre información errónea sobre la vacuna. También comprende por qué las comunidades latinas pueden dudar en aceptarlo.

“Realmente creo que terminará siendo algo que puede proteger a nuestra comunidad de más daños ... y mantenernos a salvo de la devastación que estamos viendo por el virus en este momento,” dijo. “Estoy seguro de que es seguro y, con suerte, será lo suficientemente eficaz como para devolvernos a algún tipo de normalidad, sea lo que sea que parezca en el futuro.”

Help us cover the issues most important to you through The Sacramento Bee's partnership with Report for America. Contribute now to support Kim Bojórquez's coverage of Latino issues in California for the Capitol Bureau — and to fund new reporters.