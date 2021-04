Los inmigrantes latinos tienen más probabilidad de morir de COVID, muestra un estudio

Read this article in English.

La pandemia de COVID-19 fue aún más mortal para los inmigrantes latinos de edad laboral de lo que se conocía anteriormente, según un estudio reciente de la Universidad del Sur de California.

Los inmigrantes latinos, entre las edades de 20 y 54, tienen casi 11.6 veces más probabilidades de morir a causa del virus que las personas nacidas en Estados Unidos que no son latinos, según el estudio.

La cifra “asombró” a la autora principal del estudio, Erika García, profesora asistente de medicina preventiva en la Escuela de Medicina Keck de la USC.

La investigación, publicada en la revista Annals of Epidemiology, se basó en datos de 10,200 certificados de defunción de californianos cuyas muertes ocurrieron entre febrero de 2020 y julio de 2020.

Los investigadores encontraron que los que murieron durante ese período eran predominantemente hispanos, “consistentemente mayores, más propensos a ser hombres, tenían un menor nivel educativo y la mayoría eran nacidos en el extranjero,” según el estudio.

Es “muy desgarrador pensar en cuánta mortalidad se está experimentando a través de esto y esto no incluye lo que sucedió durante el invierno,” dijo García.

El informe pinta un retrato sombrío de cómo la pandemia ha devastado a las comunidades latinas en todo el Estado Dorado. Hasta ahora, el virus se ha cobrado la vida de casi 27,000 latinos californianos, una cifra similar a la población de la ciudad de Galt.

Los californianos negros del mismo grupo de edad tenían cinco veces más probabilidades que los blancos de morir a causa del virus, según el estudio.

García dijo que la intervención de salud pública y las políticas de salud pública deben estar dirigidas a los grupos raciales y de edad más afectados por la pandemia.

Los latinos constituyen el 40% de la población del estado, pero representan casi la mitad de los casos y muertes por COVID-19 en el estado. Solo el 22% de los californianos que han recibido su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus son latinos, según muestran los datos estatales.

“Realmente es necesario adaptar la intervención y las campañas para apuntar a aquellos que son de alto riesgo,” dijo.

Arturo Bustamante Vargas, profesor asociado de política y gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública Fielding de UCLA, dijo que está claro que los inmigrantes, en particular los indocumentados, son altamente vulnerables al virus.

Bustamante Vargas dijo que la vulnerabilidad se debe a tres factores diferentes.

Primero, las comunidades latinas tienen menos probabilidades que otros grupos de tener acceso a la atención médica y se sabe que padecen de manera desproporcionada problemas de salud como diabetes e hipertensión.

En segundo lugar, a lo largo de la pandemia, los trabajadores latinos han estado sobrerrepresentados en trabajos que requieren un contacto cercano y no se pueden hacer desde casa. Un informe de la Oficina del Analista Legislativo de 2020 reveló que los trabajadores latinos tenían más probabilidades de ser empleados en áreas de servicio de comida y recreación.

“Muchos de estos inmigrantes no pueden trabajar en profesiones que podrían hacerse fácilmente de forma remota,” dijo. “Están trabajando en el campo, están trabajando en las cocinas, están trabajando en profesiones que algunas personas han clasificado como servicios esenciales ... eso los hace vulnerables a contraer COVID-19.”

Por último, debido a los altos costos de la vivienda en California, muchos inmigrantes viven en condiciones de hacinamiento que podrían hacerlos más susceptibles a contraer la enfermedad, según Bustamante Vargas.

“Tienes todos estos factores diferentes y realmente se acumulan,” dijo García.

